LA BOUM Vintage Beach Festival comes to Dusit Thani Hua Hin on Dec 3

Get ready for the spectacular ’80s music festival “LA BOUM Vintage Beach Festival” on December 3, 2022, at the Dusit Thani Hua Hin.

The event was formally announced during a press conference which took place at the Dusit Thani Hua Hin.

The conference was attended by (from left to right) – Khun Kulphong Bunnag, the event’s organiser, Mr. Pipat Patthananusorn, general manager of the Dusit Thani Hua Hin, Mr. Wasan Kittikul president of the Western Chapter of the Thai Hotels Association, Mr. Sripetch Inphanthang Deputy Municipal Clerk, Mr. Nopporn Wuthikul Mayor of Hua Hin, Mrs. Wanpen Mangsri, Deputy Governor of Phetchaburi Province Acting Governor of Phetchaburi Province, Mrs. Tanada Wijakkhana, Deputy Director of the Tourism Authority of Thailand Phetchaburi Office, Mr. Teerapon Preeyanuphap, Senior Deputy Cha-Am District Clerk, and Mr. Nuti Khemayothin, organizer of the event.

The event will feature more than 30 performers, with more than 2,000 people expected to attend.

Some of the famous Thai artists performing at the event include, The Palace and Pu-Anchalee Chongkhadikit, Sao Sao Sao, Tam-Charus Fuengaram, Pun Paiboonkiat Kheawkaew., Ton Suchart Chawangkul, Oui-Rawiwan Chinda, Mom Laconic, Ford-Sopchai Kraiyourasen, Pramote Vilepana, Ant Emotion Town, Pom Autobahn, The Billboard & Ping Fruity, and Bird&Heart will perform for nearly 8 hours in the midst of the coastal setting of the Dusit Thani Hua Hin hotel.

In addition to the 80s hit songs, you will enjoy the atmosphere of watching famous movies in private and having fun shopping at the Vintage Market with a variety of products and delicious food for you to reminisce about the 80s.

Make the most of your stay by taking advantage of Dusit Thani Hua Hin’s unique holiday offer “LA BOUM Suite Indulgence,” a 2-night suite promotion with Dusit privileges club starting at 12,000++ baht per night and receiving two complimentary tickets to the “LA BOUM Vintage Beach Festival”

Alternatively, you can reserve event tickets only.

Ticket cost

– VIP TICKET is only 4,000 baht (limited) and comes with special benefits such as Fast Lane, VIP Parking, VIP Seating, Food & Beverage, and VIP Toilet.

– HAY ZONE: 2,500 baht (limited) admission to an unique zone with hay seats.

– REGULAR TICKET (2,000 baht).

+66 (0) 3252 0009 dthhrsvn@dusit.com

A portion of the ticket sales proceeds will be donated to the National Cancer Institute.

LA BOUM Vintage Beach Festival takes place at the Dusit Thani Hua Hin on Saturday, December 3, 2022, from 4:00 p.m. to midnight.

เตรียมตัวพบกับเทศกาลดนตรียุค ’80s สุดยิ่งใหญ่ “LA BOUM Vintage Beach Festival”

ที่โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2565 นี้

บรรยากาศงานแถลงข่าว La Boum Vintage Beach Festival ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน – อำเภอชะอำ (จากซ้ายไปขวา)

โดยคุณกุลพงศ์ บุนนาค ผู้จัดงาน, นายพิพัฒน์ พัฒนานุสรณ์ ผู้จัดการ ทั่วไป รร.ดุสิตธานี หัวหิน, นายวสันต์ กิตติกุล นายกสมาดมโรงแรมไทยภาคตะวันตก, นายศรีเพชร อินพันทัง รองปลัดเทศบาลชะอำ, นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน, นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี, นางทนาดา วิจักขณะ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี, นายธีรพล ปรียานุภาพ ปลัดอาวุโสอำเภอชะอำ และนายนุติ เขมะโยธิน ผู้จัดงาน

ตอกย้ำความพร้อมกับการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้กับศิลปินชื่อดังกว่า 30 ท่านโดยประมาณการมีผูเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน

ต้อนรับหน้าหนาวนี้ กับเทศกาลดนตรีที่จะมาเติมเต็มความสุขด้วยบทเพลงที่คุ้นเคยจากหลากหลายศิลปินที่คุณชื่นชอบ อาทิ The Palace แอนด์ ปุ๊–อัญชลี จงคดีกิจ, สาว สาว สาว, แต๋ม–ชรัส เฟื่องอารมย์, ปั่น ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว, ต้น สุชาติ ชวางกูร, อุ้ย–รวิวรรณ จินดา, มัม ลาโคนิค, ฟอร์ด–สบชัย ไกรยูรเสน, ปราโมทย์ วิเลปะนะ, แอ๊นท์ Emotion Town, ป้อม ออโต้บาห์น, The Billboard & ปิง ฟรุตตี้ และ เบิร์ดกะฮาร์ท ซึ่งจะมารวมตัว

ต้อนรับหน้าหนาวนี้ กับเทศกาลดนตรีที่จะมาเติมเต็มความสุขด้วยบทเพลงที่คุ้นเคยจากหลากหลายศิลปินที่คุณชื่นชอบ อาทิ The Palace แอนด์ ปุ๊–อัญชลี จงคดีกิจ, สาว สาว สาว, แต๋ม–ชรัส เฟื่องอารมย์, ปั่น ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว, ต้น สุชาติ ชวางกูร, อุ้ย–รวิวรรณ จินดา, มัม ลาโคนิค, ฟอร์ด–สบชัย ไกรยูรเสน, ปราโมทย์ วิเลปะนะ, แอ๊นท์ Emotion Town, ป้อม ออโต้บาห์น, The Billboard & ปิง ฟรุตตี้ และ เบิร์ดกะฮาร์ท ซึ่งจะมารวมตัวกันจัดเต็มความสุขกับบทเพลงแห่งวันวานตลอดการแสดงกว่า 8 ชั่วโมงเต็มท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลของโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน

นอกจากบทเพลงสุดฮิตแห่งยุค 80s คุณยังจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศการชมหนังกลางแปลงเรื่องดังแบบส่วนตัว และสนุกช้อป กับ Vintage Market หลากหลายผลิตภัณฑ์และของอร่อยให้คุณได้รำลึกถึงกลิ่นอายของบรรยากาศสุดคลาสสิคและโอบกอดความทรงจำที่ล้ำค่ากับคนสำคัญไปพร้อมกัน

เลือกใช้เวลาให้คุ้มค่ายิ่งขึ้นไปกับข้อเสนอการพักผ่อนสุดพิเศษจากโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน “LA BOUM Suite Indulgence” โปรโมชั่นห้องพักประเภทสวีท 2 คืนพร้อมสิทธิประโยชน์ดุสิต คลับในราคาเริ่มต้น 12,000++บาทต่อคืนและรับอภินันทนาการบัตรเข้าชมงาน

“LA BOUM Vintage Beach Festival” สำหรับ 2 ท่านทันที สำรองห้องพักก่อนใครได้ที่ โทร. +66 (0) 3252 0009 อีเมล dthhrsvn@dusit.com

หรือเลือกจองเฉพาะบัตรเข้างาน ราคาบัตร– VIP TICKET เพียง 4,000 บาท (จำนวนจำกัด) พร้อมรับสิทธิพิเศษ Fast Lane, VIP Parking, VIP Seating, Food & Beverage, VIP Toilet– HAY ZONE ราคา 2,500 บาท (จำนวนจำกัด) บัตรเข้าชมโซนพิเศษ พร้อมที่นั่งฟาง– REGULAR TICKET ราคา 2,000 บาทโดยรายได้ส่วนหนึ่งของการจำหน่ายบัตร จะมอบให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

พบกับช่วงเวลาแห่งความสุข พร้อมเขย่าความสนุกสไตล์ยุค 80s ได้ ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนที่โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน

